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    Абденнур не смог перебраться в АПЛ по финансовым причинам

    Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур рассказал о причинах, которые помешали ему перебраться в один из клубов АПЛ нынешним летом. Напомним, интерес к 27-летнему тунисцу в частности проявлял «Челси».

    «Я провел переговоры с английскими клубами во время летнего трансферного окна, однако по финансовым причинам не удалось осуществить переход. «Валенсия» – большой клуб и я не вижу никаких проблем, чтобы продолжить выступать здесь, так как у меня есть четырехлетний контракт», – сказал Абденнур.

    Источник: Marca

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    05.09.2016 12:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 5 сентября 2016, 12:22

      хороший защитник

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