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    Хекинг: «Остались очень позитивные впечатления от встречи с Анчелотти»

    Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг рассказал о своей встрече с наставником мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти на форуме элитных тренеров УЕФА.

    «У меня остались очень позитивные впечатления от встречи с Анчелотти. Практически весь разговор проходил на немецком. Анчелотти интересовался немецкими стадионами, футболом Бундеслиги и местными арбитрами», – рассказал Хекинг.

    Напомним, что Анчелотти встал у руля «Баварии» перед стартом сезона, сменив на этом посту Хосепа Гвардиолу, перешедшего в «Манчестер Сити».

    Источник: Bild

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    05.09.2016 08:52
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