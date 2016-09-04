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    Мутко: «В ближайшее время примем стратегию развития футбола до 2030 года»

    Стратегию развития футбола до 2030 года могут принять на конференции Российского футбольного союза 24 сентября. Об этом сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко.

    «Проект есть, сейчас с коллегами его обсуждаем и в принципе разошлем всем, думаю, на конференции 24 сентября она (стратегия) может быть принята», – сказал Мутко.

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что стране нужна стратегия развития футбола до 2030 года, отметив, что среди приоритетов стратегии должен быть рост числа занимающихся футболом в России, а также успешные выступления футболистов на крупнейших международных соревнованиях, включая чемпионат мира 2018 года.

    Источник: ТАСС

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    04.09.2016 12:18
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 сентября 2016, 19:01

      Они реально думают что бессмертные

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1138

      Andrew01 4 сентября 2016, 16:30

      Мутко: "До 2030 года убью футбол в стране, а потом примусь за хоккей и баскетбол... "

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 4 сентября 2016, 16:14

      Смешно все это! У нас постоянно стратегии придумывают,а толку ноль!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > семенчик 4 сентября 2016, 19:27

      Точно.Последняя "Стратегия 2020" нашего правительства издохла в связи с кризисом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 сентября 2016, 15:58

      Не Вам господин Мутко разрабатывать и внедрять стратегию, есть специалисты посерьезнее, а главное честнее Вас......только без вашего участия может прогрессировать российский футбол.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 4 сентября 2016, 15:38

      Пусть сначала выборы в РФС пройдут ,а то этот мудак насочиняет СТРАТЕГИЮ !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 сентября 2016, 15:31

      У этой бесстыжей публики одни долгосрочные планы. Почти все забудут или умрут,когда придёт время отвечать за провал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      LokoBars 4 сентября 2016, 14:00

      Самое главное Мутко в отставку со всех постов!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 4 сентября 2016, 13:44

      Жаль Мудко. Не доживет он до 2030 года.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > Молчуновский 4 сентября 2016, 16:27

      с чего ты взял? такие твари долго живут.....

      2
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      ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский > Andrew01 5 сентября 2016, 16:50

      Потому что Аннушка не только купила, но уже и разлила масло.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 4 сентября 2016, 13:09

      Горби тож принимал: к 2000-му году каждой советской семье по квартире.
      В итоге купил себе. Дом. За лям. Евро. В Баварии.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 4 сентября 2016, 12:29

      Главное принять,а там хоть трава не расти.

      1
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