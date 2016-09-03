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    Манчини: «Не могу понять решение Гвардиолы по Харту, это необъяснимо»

    Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини прокомментировал решение нынешнего наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы отпустить вратаря Джо Харта в аренду в «Торино».

    «У каждого тренера есть свои идеи, но я действительно не могу понять решение Гвардиолы. «Торино» определенно подписал отличного игрока. Думаю, что Джо еще может совершенствоваться, несмотря на свой возраст.

    В Италии очень компетентные тренеры, и для Харта это станет преимуществом. Это позволит ему стать сильнее.

    Я стараюсь не критиковать чужие решения, но убрать Харта из «Манчестер Сити» – это полностью необъяснимый выбор», – сказал Манчини.

    Источник: Football Italia

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    03.09.2016 21:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 сентября 2016, 07:48

      Вот пусть в Италии и под учится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      orzy 4 сентября 2016, 07:17

      Пеп как тренер выиграл всё что можно, а Харт не чего по этому Пеп прав

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 4 сентября 2016, 06:15

      Браво это браво

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 4 сентября 2016, 01:02

      Никто понять не может.

      -1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 сентября 2016, 00:49

      Харт косячит много... браво это что нужно...

      1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 3 сентября 2016, 23:15

      Это самое понятное решение гвардиолы за последнее время. Кто бы там, что не говорил,но Харт постоянно косячит и пропускает детские мячи. Плюс не умеет играть ногами дальше, чем на 5-10 метров без прессинга точный пас не может отдать.

      4
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      Рейтинг: +51

      петр1975 3 сентября 2016, 22:47

      на самом деле непонятно

      0
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 3 сентября 2016, 22:39

      В конце сезона посмотрим кто прав...

      2
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      Рейтинг: +13

      Swooper 3 сентября 2016, 22:27

      Ну именно поэтому Манчини и не тренирует топ клубы, если для него даже такие решения необъяснимы. Другой вопрос, будет ли в итоге в среднем по дистанция его (Харта) замена лучше.

      0
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      Рейтинг: -3

      acergu 3 сентября 2016, 21:53

      Ногами потому что играть не умеет по мнению Пепа

      1
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