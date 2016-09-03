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    Анчелотти: «Наша цель – выиграть Лигу чемпионов. Мы не забыли «Атлетико»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что мюнхенцы намерены выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

    «В прошлом они проигрывали из-за небольших деталей, и мы постараемся пройти этот путь как можно лучше. Ясно, что наша цель – выиграть Лигу чемпионов», – сказал Анчелотти.

    Также он поделился ожиданиями от матчей против «Атлетико» на групповом этапе.

    «Я ожидаю победы и хочу победить, потому что мне никогда не удавалось обыграть их там с «Челси» и «Реалом». «Бавария» уже хорошо знает «Атлетико», который выбил их в прошлом сезоне. Мы не забыли».

    Источник: Goal.com

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    03.09.2016 20:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +767

      товрос 9 сентября 2016, 08:51

      правильно написал Коста :красота футбола в том что не всегда выигрывает сильная команда!!!

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 5 сентября 2016, 17:57

      И правильно, топчите этих гнилых атлетов, а Ростову слейте, чтобы наши прошли дальше, а гниль вылетела, пока не перестанут в антифутбол играть

      -1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 сентября 2016, 16:09

      А как же Ростов? Его тоже нужно бояться- это не шутка.

      -1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 3 сентября 2016, 21:27

      ....ну что сказать....уверен - ростов напомнит!

      -1
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 3 сентября 2016, 20:58

      "В прошлом они проигрывали из-за небольших деталей..." совсем небольшая деталь.. где то в Манчестере затерялась.

      1
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      Рейтинг: -92

      Raxor > SchwarzGelben BVB 3 сентября 2016, 21:47

      верно подметил, братан!

      -3
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