Клопп: «Главное – благополучие «Ливерпуля», а не моя безопасность»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подчеркнул, что принимает те решения, которые идут на пользу клубу. По словам специалиста, он не старается обезопасить себя от увольнения.

«В футболе все находятся под давлением и стараются себя обезопасить. Я принимаю одно решение, другое… И что в итоге? Я обезопасил себя недели на три? Я знаю о давлении, но я не ощущаю его. В угоду своей безопасности я никогда ничего не сделаю для показухи.

Всем хочется, чтобы мы приобрели игрока за 80 миллионов фунтов или подписали еще кого-то, и еще кого-то. Но я в жизни не куплю футболиста просто, чтобы купить.

«Ливерпулю» хватает новичков. Если я говорю об этом с уверенностью, то так есть на самом деле. Главное – благополучие клуба, а не мое. Я не настолько важен», – сказал Клопп.