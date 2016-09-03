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    Клопп: «Главное – благополучие «Ливерпуля», а не моя безопасность»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подчеркнул, что принимает те решения, которые идут на пользу клубу. По словам специалиста, он не старается обезопасить себя от увольнения.

    «В футболе все находятся под давлением и стараются себя обезопасить. Я принимаю одно решение, другое… И что в итоге? Я обезопасил себя недели на три? Я знаю о давлении, но я не ощущаю его. В угоду своей безопасности я никогда ничего не сделаю для показухи.

    Всем хочется, чтобы мы приобрели игрока за 80 миллионов фунтов или подписали еще кого-то, и еще кого-то. Но я в жизни не куплю футболиста просто, чтобы купить.

    «Ливерпулю» хватает новичков. Если я говорю об этом с уверенностью, то так есть на самом деле. Главное – благополучие клуба, а не мое. Я не настолько важен», – сказал Клопп.

    Источник: Liverpool Echo

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    03.09.2016 07:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 4 сентября 2016, 10:13

      слова одного из величайших тренеров современности

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +238

      Громит 3 сентября 2016, 08:58

      Ливерпуль уже напокупался в свое время, деньги в никуда..Клопп дело говорит, но уселение все же необходимо.

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 3 сентября 2016, 08:06

      Ты прав Юрген, не надо покупать только для того, чтобы купить.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > alexandr1205 3 сентября 2016, 12:26

      Спасибо мистер Кэп

      -2
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq > Rzn_za_cska 4 сентября 2016, 01:51

      остряк засчитано

      1
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