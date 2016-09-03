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    Анчелотти: «Каждому тренеру хотя бы однажды стоит поработать в «Реале»

    Наставник «Баварии» Карло Анчелотти считает, что каждому тренеру хотя бы раз в жизни стоит поработать на посту главного тренера «Реала». По словам 57-летнего специалиста, опыт, полученный в мадридском клубе, является уникальным. Напомним, итальянский наставник возглавлял «сливочных» с 2013 по 2015 годы. Под его руководством команда завоевала Кубок Испании, стала победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубка УЕФА.

    «Опыт подсказывает мне, что каждый тренер один раз в жизни должен поработать у руля «Реала». Это один из великих клубов мира. Это очень ценный, почти уникальный опыт.

    То, что происходит в «Реале», больше не происходит нигде. У клуба потрясающие болельщики во всем мире. Они ждут тебя и появляются в любом месте. Стоит пережить и опыт увольнения», – сказал Анчелотти.

    Источник: Marca

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    03.09.2016 06:59
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