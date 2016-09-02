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    ЦСКА заявил 18 игроков на Лигу чемпионов

    ЦСКА огласил заявку для участия в Лиге чемпионов сезона-2016/17. В списке значатся имена 18 футболистов. Напомним, соперниками армейцев по групповой стадии турнира станут «Тоттенхэм», «Байер» и «Монако».

    Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.
    Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников.
    Полузащитники: Алан Дзагоев, Роман Еременко, Георги Миланов, Зоран Тошич, Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Алексей Ионов, Александр Цауня.
    Нападающие: Карлос Страндберг, Ласина Траоре.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    02.09.2016 11:00
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 сентября 2016, 12:53

      а Головин где?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +192

      LINED > Nerlinger 9 сентября 2016, 09:40

      Он в списке Б

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +238

      Громит 2 сентября 2016, 14:54

      Если выйдут в плей офф, надеюсь усилятся..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 2 сентября 2016, 14:07

      18 в роте,а ефрейтор Головин на гаупвахте

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 сентября 2016, 13:56

      Опять эти нищебродные кони, которые даже не могут на нормальную заявку в 23 человека набрать качественных игроков... Из года в год одно и тоже... И что-то мне подсказывает, что в этот раз они займут опять последнее место в группе... Хотел бы конечно сильно ошибаться, но стараюсь трезво смотреть на вещи и кони в этой группе аутсайдеры...

      6
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 2 сентября 2016, 13:19

      Вспомните прошлую Лигу ... один состав у ЦСКА играл на два фронта без какой-либо ротации и что мы видели в итоге ... после 65 минуты команда просто вставала и еле до конца матча доживала, о каких перспективах здесь думать ... снова последнее место в группе
      Я конечно понимаю что стадион, стадионом ... но и о болельщиках тоже думать надо, о престиже, о коэффициенте нашей лиги ...

      8
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > карасевщина 2 сентября 2016, 19:39

      Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Мартынович, Калешин (Быстров, 71), Газинский, Ахмедов (Торбинский, 64), Перейра, Ари, Подберезкин (Жоаозиньо, 64), Смолов.

      Локомотив: Гилерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Шишкин, Тарасов, Миранчук, Ндинга (Михалик, 92), Самедов, Майкон (Коломейцев, 55), Хенти (Шкулетич, 86).

      И это называется обескровленный Краснодар? молчал бы ты лучше, не позорился

      0
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 2 сентября 2016, 13:07

      Удачи ЦСКА, но шансов выйти мало..

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 2 сентября 2016, 12:50

      Очень мало...Защита на пределе... напы в минусе... не дай бог травма и ....(((

      4
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 2 сентября 2016, 12:41

      Нет Головина,но скорее всего еще дозаявлять будут

      1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 2 сентября 2016, 12:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Из такой группы ЦСКА вполне по силам выйти. Даже не смотря на неукрепление.

      -4
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      Рейтинг: +13

      Альберт вдв > Klaido 2 сентября 2016, 16:46

      Конь чтоль? Ну ржи

      1
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      Рейтинг: +20

      vodka_from_32 2 сентября 2016, 12:09

      а где головин?

      2
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