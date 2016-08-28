Агуэро рискует получить дисквалификацию за удар локтем

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может получить дисквалификацию за удар локтем соперника в матче с «Вест Хэмом» (3:1).

В одном из эпизодов форвард зацепил защитника соперника Уинстона Рида. Рефери данное нарушение не увидел, но футбольные чиновники могут рассмотреть эпизод позже, постфактум наказав Агуэро.

Если представители ФА решат наказать игрока «Манчестер Сити», то он вынужден будет пропустить встречу против «МЮ».