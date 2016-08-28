Инфантино: «40 команд на ЧМ – это много, но это соответствует целям ФИФА»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился своим мнением о возможной реформе схемы проведения чемпионата мира.

«Чемпионат мира – это что-то важное для людей. Это здорово, это эйфория. 40 команд на чемпионате мира – это много. Но увеличение числа команд соответствует целям ФИФА по развитию футбола во всем мире», – заявил Инфантино.