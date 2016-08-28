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    Инфантино: «40 команд на ЧМ – это много, но это соответствует целям ФИФА»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился своим мнением о возможной реформе схемы проведения чемпионата мира.

    «Чемпионат мира – это что-то важное для людей. Это здорово, это эйфория. 40 команд на чемпионате мира – это много. Но увеличение числа команд соответствует целям ФИФА по развитию футбола во всем мире», – заявил Инфантино.

    Источник: Goal.com

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    28.08.2016 20:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 29 августа 2016, 06:10

      40? давайте сразу 80, что париться то. Зачем отборы? Пусть как в кубке сразу плей-офф с 1/64 начинают команды. Бред какой-то. И так на ЧМ многовато слабых команд, которые играют, только потому, что в их конфедерации нет конкуренции, такие как Новая Зеландия. Давайте добавим еще сборную Тасмании, сборную Пакистана. Че нет то

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      Рейтинг: +13

      Swooper 28 августа 2016, 23:44

      Стандартная процедура в футболе. В 1982 казалось, что 24 команды для турнира это много, а в 1998 - что 32. Сейчас опять кажется что 40 это много. И так будет всегда.

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 28 августа 2016, 20:49

      На короткой дистанции больше шансов выстрелить у не топовых сборных, последний ЧЕ это ярко подтвердил

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