Кришито: «Мы – «Зенит», должны доходить до финала Лиги Европы»

Где-то я это уже слышал... Ах да, каждый год, в самом конце лета, все небесно-голубые поголовно как сектанты кричат о выходе то в полуфинал ЛЧ минимум, то в финал Лиги Европы, забывая о том, что их сектантские мантры ни на кого из их соперников не действуют... Все они вертели зеньковские понты на одном месте...
Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал исход матча пятого тура РФПЛ против «Амкара» (3:0).
– Мы одержали заслуженную победу. Игра была тяжелой, но нам были нужны эти три очка. Конечно, я очень доволен, что отметился голом, ведь мне нечасто предоставляется возможность забить. Отдельно поблагодарю Сашу Кержакова за голевой пас.
– Сейчас в чемпионате наступит двухнедельный перерыв. Это на руку «Зениту»?
– Это не принципиально. Нам дали три выходных, после чего мы вернемся к тренировкам и сконцентрируемся на Лиге Европы.
– Что вы можете сказать о соперниках по групповому этапу?
– Группа ровная, но мы – «Зенит» и должны из нее выходить и добираться до финала Лиги Европы.
– На этой неделе появились слухи о вашем возможном переезде в Италию. Вы останетесь в «Зените»?
– Посмотрим, что произойдeт в ближайшие четыре дня, – сказал Кришито.