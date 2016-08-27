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    Кришито: «Мы – «Зенит», должны доходить до финала Лиги Европы»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал исход матча пятого тура РФПЛ против «Амкара» (3:0).

    – Мы одержали заслуженную победу. Игра была тяжелой, но нам были нужны эти три очка. Конечно, я очень доволен, что отметился голом, ведь мне нечасто предоставляется возможность забить. Отдельно поблагодарю Сашу Кержакова за голевой пас.

    – Сейчас в чемпионате наступит двухнедельный перерыв. Это на руку «Зениту»?

    – Это не принципиально. Нам дали три выходных, после чего мы вернемся к тренировкам и сконцентрируемся на Лиге Европы.

    – Что вы можете сказать о соперниках по групповому этапу?

    – Группа ровная, но мы – «Зенит» и должны из нее выходить и добираться до финала Лиги Европы.

    – На этой неделе появились слухи о вашем возможном переезде в Италию. Вы останетесь в «Зените»?

    – Посмотрим, что произойдeт в ближайшие четыре дня, – сказал Кришито.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.08.2016 21:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 августа 2016, 00:41

      Где-то я это уже слышал... Ах да, каждый год, в самом конце лета, все небесно-голубые поголовно как сектанты кричат о выходе то в полуфинал ЛЧ минимум, то в финал Лиги Европы, забывая о том, что их сектантские мантры ни на кого из их соперников не действуют... Все они вертели зеньковские понты на одном месте...

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      Рейтинг: +332

      семечкин 28 августа 2016, 00:14

      ВЫЙДЯ ИЗ ПЕРВОЙ КОРЗИНЫ, у них получилась ровная группа, но ОНИ-ЗЕНИТ и должны выходить из неё....
      только забывает Крешето, что вся первая корзина тоже выйдет и с ЛЧ СВАЛЯТСЯ ЯВНО НЕ СЛАБАЧКИ)))))
      куда же тут до финала??????

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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 27 августа 2016, 23:43

      Уверен, что твёрдая рука Луческу сделает из Зенита команду, достойную кубка ЛЕ. Такой удачный опыт у него есть. Дело за Зенитом, за российским игроками, которые не должны быть статистами при очередных Халках. (Халку -уважуха за неповторимую харизму и мощь).

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