Кришито: «Мы – «Зенит», должны доходить до финала Лиги Европы»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал исход матча пятого тура РФПЛ против «Амкара» (3:0).

– Мы одержали заслуженную победу. Игра была тяжелой, но нам были нужны эти три очка. Конечно, я очень доволен, что отметился голом, ведь мне нечасто предоставляется возможность забить. Отдельно поблагодарю Сашу Кержакова за голевой пас.

– Сейчас в чемпионате наступит двухнедельный перерыв. Это на руку «Зениту»?

– Это не принципиально. Нам дали три выходных, после чего мы вернемся к тренировкам и сконцентрируемся на Лиге Европы.

– Что вы можете сказать о соперниках по групповому этапу?

– Группа ровная, но мы – «Зенит» и должны из нее выходить и добираться до финала Лиги Европы.

– На этой неделе появились слухи о вашем возможном переезде в Италию. Вы останетесь в «Зените»?

– Посмотрим, что произойдeт в ближайшие четыре дня, – сказал Кришито.