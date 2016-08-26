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    Чемпионат Германии – на «Бомбардире»

    В пятницу поединком «Бавария» – «Вердер» возьмет старт немецкая Бундеслига.

    Мюнхенский клуб продолжает удерживать звание флагмана в Германии, завоевав этим летом Суперкубок страны. Чемпионы сменили главного тренера, теперь командой руководит Карло Анчелотти. Были подписаны Матс Хуммельс и Ренату Санчес.

    «Боруссия», главный конкурент, тоже не дремлет, подписав сразу восемь футболистов, среди которых оказались Бартра, Гетце и Шюррле. Все остальные важные переходы Бундеслиги можно увидеть в нашей трансферной таблице.

    Для чемпионата Германии у нас создан специальный раздел, в котором вы найдете все интересующее вас. Советуем ознакомиться с календарем турнира, чтобы избежать пропуска ключевых матчей. Обязательно прочтите пост об Артуре Видале и его сыне, материал не оставит никого не оставит равнодушным.

    И не забывайте делать ставки в нашем Конкурсе прогнозов, где вы сможете принять участие в борьбе за призы.

    «Бавария» – «Вердер». Сделать ставку

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2016 15:46
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