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    Мюллер: «Анчелотти человечнее, чем Гвардиола»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер уверен, что новый наставник команды Карло Анчелотти более человечнее, чем прошлый главный тренер мюнхенцев Хосеп Гвардиола.

    «Анчелотти всегда ближе к своим футболистам. У него хороший метод общения с игроками. По сравнению с Гвардиолой он немного человечнее. А Гвардиола в своем собственном мире. Он весь день думал о том, как можно в той или иной ситуации выиграть ещe два-три метра, чтобы найти оптимальное решение. Он был сумасшедшим в позитивном смысле этого слова», – сказал футболист.

    Источник: Bild

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    26.08.2016 09:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -2

      bombardir05 26 августа 2016, 10:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Молчал бы

      -9
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