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    Срна: «К сожалению, не Лига чемпионов, но для нас это должно стать уроком»

    Капитан «Шахтера» Дарио Срна поздравил руководство и болельщиков клуба с выходом в групповой этап Лиги Европы. Напомним, что вчера «горняки» одержали победу над турецким клубом «Истанбул Башакшехир» (2:0) в матче второго раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

    «В первом тайме не сказал бы, что «Шахтер» действовал в своем стиле. В перерыве Фонсека акцентировал внимание, что играем очень медленно, нужно гораздо быстрее. Во втором тайме создали большое количество моментов, добились победы. И я мог забить – попал в перекладину, как на чемпионате Европы. Удача отвернулась, но самое главное, что команда победила. Был неприятный эпизод после матча, но это все эмоции. Поздравляю болельщиков, президента, весь клуб с выходом в групповой раунд.

    К сожалению, не Лига чемпионов, но для нас это должно стать уроком. Нужно двигаться дальше. Сейчас важно хорошо сыграть со «Сталью» и готовиться к групповому этапу Лиги Европы», – сказал хорват.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    26.08.2016 06:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 26 августа 2016, 13:08

      Это уже не тот довоенный Шахтёр. Комада без флага, без Родины, тренера и своего стадиона. Увы...

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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 26 августа 2016, 09:14

      Не все коту масленица.

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