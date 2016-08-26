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    Бегиристайн: «Все команды в группе хороши, но «Барселона» – фаворит всегда»

    Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн признал, что его команде досталась тяжелая группа в Лиге чемпионов. Напомним, что соперниками «горожан» по турниру стали «Барселона», «Селтик» и «Боруссия» из Менхенгладбаха.

    «Ничего кошмарного в этом не вижу. Лига чемпионов – замечательный турнир, и мы очень рады. Нас ждет очень тяжелая группа, в которой сыграют великие команды, не так ли? Мы ждем начала турнира. В прошлом году «Манчестер Сити» сумел дойти до полуфинала и хочет повторить этот результат.

    Гвардиола хорошо знаком с «Боруссией» и «Барселоной», а информацией о «Селтике» снабдим его мы. Все команды в группе хороши, но «Барса» – фаворит всегда», – сказал он в интервью BT Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2016 06:24
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