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    В «Байере» пошутили по поводу матча с ЦСКА в Москве

    Пресс-служба «Байера» пошутила по поводу жеребьевки Лиги чемпионов, в результате которой команде достался в соперники ЦСКА.

    «Твое лицо, когда тебе предстоит сыграть в Москве зимой», – написали работники клуба в Twitter и соответствующее видео с Джоном Сноу из сериала «Игра престолов».

    Отметим, матч ЦСКА – «Байер» состоится 22 ноября.

    Источник: Twitter

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    26.08.2016 01:54
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +63

      RBW_ 26 августа 2016, 23:59

      )))))))))))))) А ЦСКА Будет играть в валенках?)))) клоуны!!!!!!!!! не надо сразу заднюю включать,может ничейку скатаете))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 26 августа 2016, 11:33

      По-моему они правы домашние матчи ЦСКА - большая имба, ибо европейцы в таких условиях играть не привыкли.

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 26 августа 2016, 10:58

      плохому танцору

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 26 августа 2016, 10:46

      Ответ ЦСКА- Как в Тупой и еще Тупее- ссы в штаны так теплее.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2855

      nemolod 26 августа 2016, 09:34

      Они не понимают ,то над погодой шутить нельзя-такие шутки часто сбываются- не зря есть примета на себе не показывают!

      0
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      Рейтинг: +33707

      zra78 26 августа 2016, 09:01

      А коникам надо фрица вставить из хроников зима 41-42 в ответ

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > zra78 26 августа 2016, 09:15

      Плюсую)))

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > zra78 26 августа 2016, 11:33

      Молодца

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Денис Ростовский 26 августа 2016, 08:43

      прикол!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 26 августа 2016, 08:26

      Где тут пошутили! Переводчики хреновы!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Flydis 26 августа 2016, 08:21

      Для полной красоты картины им бы следовало в Волгограде сыграть...ну так, символичности ради.

      3
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > Flydis 31 августа 2016, 12:10

      символичности ради, Ротор должен в еврокубки попасть.

      -1
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 26 августа 2016, 07:53

      Стоит сказать спасибо Гинеру за еще один прекрасный стадион в стране, в стиле АПЛ , хотя не болею за Коней, но искрене хочу что бы кони их наказали и показали что уровень РПЛ далеко не самый слабый! Удачи всем российским клубам в группах

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