В «Байере» пошутили по поводу матча с ЦСКА в Москве

)))))))))))))) А ЦСКА Будет играть в валенках?)))) клоуны!!!!!!!!! не надо сразу заднюю включать,может ничейку скатаете))))))))))))))))
Пресс-служба «Байера» пошутила по поводу жеребьевки Лиги чемпионов, в результате которой команде достался в соперники ЦСКА.
«Твое лицо, когда тебе предстоит сыграть в Москве зимой», – написали работники клуба в Twitter и соответствующее видео с Джоном Сноу из сериала «Игра престолов».
Отметим, матч ЦСКА – «Байер» состоится 22 ноября.
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— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 25 августа 2016 г.