В «Байере» пошутили по поводу матча с ЦСКА в Москве

Пресс-служба «Байера» пошутила по поводу жеребьевки Лиги чемпионов, в результате которой команде достался в соперники ЦСКА.

«Твое лицо, когда тебе предстоит сыграть в Москве зимой», – написали работники клуба в Twitter и соответствующее видео с Джоном Сноу из сериала «Игра престолов».

Отметим, матч ЦСКА – «Байер» состоится 22 ноября.