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    Слуцкий: «Из третьей и четвертой корзин нам достались самые сложные соперники»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    «Мы уже привыкли, что жеребьевка Лиги чемпионов редко бывает к нам благосклонна. На мой взгляд, сейчас произошло все то же самое: из третьей и четвертой корзин нам достались самые сложные соперники. «Тоттенхэм», «Монако» и «Байер» играют в сильнейших европейских чемпионатах и являются ведущими клубами своих стран. В любом случае, жеребьевка состоялась, и команды определены. Учитывая, что мы имеем огромный опыт игры с большими клубами, у нас должны быть шансы и возможности на выход из группы», – заявил Слуцкий.

    Источник: Коммерсант

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    25.08.2016 20:38
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    Комментарии76
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      Рейтинг: +15

      denekb1977 31 августа 2016, 11:18

      да какой там ЛЕ - это же ниже уровня ЦСКА, только стандартное 4-ое место в группе и прощай евровесна

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 30 августа 2016, 22:24

      Да пора бы уже выходить, хотя бы в ЛЕ

      0
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      Рейтинг: +67

      Lenine 26 августа 2016, 08:43

      Нытики!

      -1
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      Рейтинг: +1481

      GM > Lenine 26 августа 2016, 20:42

      Удачи в ЛЕ :-)))

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 26 августа 2016, 07:58

      За то Байер, Тотенхем и Монако рады, что им достался не Реал, Барселона, Ювентус, а слабейшая команда из первой корзины - ЦСКА.

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      Рейтинг: +1481

      GM > richi 26 августа 2016, 20:42

      Очень может быть.

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi > GM 27 августа 2016, 08:59

      Не ходи к гадалке.

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 26 августа 2016, 01:09

      человек просто сказал свое мнение. а тут как всегда понеслось...

      0
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      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 > Rzn_za_cska 26 августа 2016, 06:01

      он не просто человек, он главный тренер профессионального футбольного клуба, а ноет вечно как девочка, первоклассница. Хотя "тренер", для него реально громко сказано, чувак, который сидит качается на кресле в панике, когда его клуб, или сборную еб.. во все дыры, при этом не взбодрить не может, ни толковую замену сделать вовремя.

      1
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      Рейтинг: +1481

      GM > Valeron 2705 26 августа 2016, 20:44

      Ныли у нас все тренеры СпаМа. На погоду, на судей, на поля, на болельщиков, на собственных кривоногих футболистов. Ныли тренеры Зенита по тому же поводу. А тренер ЦСКа просто высказал свое (соверщенно справедливое, между прочим) мнение.
      Но задроты в комментах писают кипятком. Удачи, задроты!

      0
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      Рейтинг: -2

      bombardir05 26 августа 2016, 00:36

      Ппц вечно не довольный.Что бы он сказал если ему попались соперники Ростова

      1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > bombardir05 26 августа 2016, 01:06

      он бы сказал что ты говно))

      -1
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      Рейтинг: +9

      DimaHam 25 августа 2016, 23:20

      Что ты всё нюни распускаешь то в сборной то в клубе.Какая у тебя сложная группа?Поменяйся с Ростовом или Селтиком...тренеришка.Ещё неначал играть а уже весь тресёться.Твой уровень Мордовия или Сибирь.Газае.в в гостях у Спортинга финал кубка УЕФА выиграл и неплакался что они хозяева поля.С таким настроением главного тренера ЦСКА опять в Лиге Чемпионов в пердифе будет.

      -3
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      Рейтинг: +1126

      richi > DimaHam 26 августа 2016, 08:02

      Справедливости ради, ЦСКА не мог бы поменяться с Ростовом и Селтиком, потому что ЦСКА из первой корзины, а эти клубы из четвертой.

      1
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      Рейтинг: +1481

      GM > DimaHam 26 августа 2016, 20:46

      Вот откуда вы, задроты вечно недовольные, в комментах все время появляетесь? Это в каком-то учреждении для альтернативно одаренных только футбольные сайты расшарили и вы тут теперь всей гурьбой третесь?

      0
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      Рейтинг: +9

      DimaHam > richi 27 августа 2016, 00:54

      Я образно...чудик

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      Рейтинг: +9

      DimaHam > GM 27 августа 2016, 01:03

      Вот у тебя непонятно ёб..ло кашачье а сам конь педальный.Смени аватар для начала чмо ...а вообще петушка поставь само то для тебя будет.

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      Рейтинг: +1126

      richi > DimaHam 27 августа 2016, 08:55

      Ну вот и познакомились.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 августа 2016, 23:04

      Вот Лёня ссыкло... Как он задрал... Гранды в группе ноет, нет грандов в группе всё равно ноет, хоть бы раз нормальный результат с конями показал в ЛЧ а не ныл как девочка...

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 25 августа 2016, 23:00

      Леонид приготовил скафандр - трусливое чмо

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      Рейтинг: +496

      firs04 25 августа 2016, 22:44

      Поплакался??? А теперь громко - Мы ГОВНО!!!!
      Задрал уже ныть. Тренируй.

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      Рейтинг: +1481

      GM > firs04 26 августа 2016, 20:48

      Ну, то что вы гАвно, мало кто сомневается :)
      "Незабываемая" (и незабиваемая) игра Дзюбы и Кокоры, а также все голы, прилетевшие с фланга Смольникова во время ЧЕ, не дадут в этом усомниться :)

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