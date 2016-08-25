Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ерохин: «Это не «Аякс» проиграл, а мы выиграли»

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин в эфире «Матч ТВ» поделился впечатлениями после победы в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Аякса» (4:1; 5:2 по сумме двух матчей).

    – На самом деле это праздник, все эмоции остались на поле. Забили четыре мяча, особенно эмоциональным получился второй тайм. Рад за болельщиков, за город. Теперь на нас лежит большая ответственность, но мы счастливы.

    Голевая передача на Полоза? Знали, что «Аякс» будет идти на стандарты большими силами, знали, что у нас есть быстрые футболисты, которые могут уйти в отрыв. Дальше действовал по ситуации – увидел Полоза и отдал ему передачу.

    – «Аякс» был не похож сам на себя.

    – Это не «Аякс» проиграл, а мы выиграли. Перестроились и заставили соперника играть так, как мы хотим.

    – Какой был план Кириченко на игру?

    – Мы не старались удерживать 0:0. Тогда матч был бы похож на тот, что был в Амстердаме. Искали моменты, могли забить еще. Хорошо, что все так закончилось, – сказал Ерохин.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2016 00:31
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 августа 2016, 09:31

      МОЛОДЦЫ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Demis L 25 августа 2016, 01:00

      Саша ты лучший сегодня

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11