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    Лига чемпионов. «Ростов» разгромил «Аякс» и вышел в групповой этап

    В ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ростов» со счетом 4:1 разгромил «Аякс». Авторами которых стали Сердар Азмун, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа и Дмитрий Полоз, а единственный мяч гостей провел с пенальти Дэви Классен.

    Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1. Таким образом, «Ростов» продолжит выступление на групповом этапе Лиги чемпионов, а «Аякс» примет участие в Лиге Европы.

    Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд. Ответный матч

    Ростов (Россия) – Аякс (Голландия) – 4:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Азмун, 34; 2:0 – Ерохин, 52; 3:0 – Нобоа, 60; 4:0 – Полоз, 66.

    Ростов: Джанаев, Калачев, Новосельцев, Навас, Кудряшов, Терентьев, Гацкан, Ерохин (Эзатолахи, 79), Нобоа, Азмун (Бухаров, 73), Полоз (Думбия, 87).

    Аякс: Силлессен, Тете, Вельтман, Ридевальд, Базур (Дольберг, 58), Эль-Гази (Шоне, 46), Траоре, Классен, Юнес (Кассейра, 77), Виргевер, Гудель.

    Предупреждения: Азмун, 39; Полоз, 41, Навас, 53 – Виргевер, 87.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2016 23:34
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    Комментарии81
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 августа 2016, 17:52

      "За ростовскую "братву",за верность делу своему!"

      1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 25 августа 2016, 12:35

      С победой, Ростов!
      Но Бубен прав, на групповой стадии будет совсем другой уровень соперников. Так что готовьтесь :)

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин > Измайловский Кочегар 25 августа 2016, 17:42

      Бубен умный, раз такой вывод сделал!!!
      Он и в самом деле глубокий аналитик, если определил, что из каждой пары команд в групповую стадию проходит та команда, которая выигрывает!!!!!

      1
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      Рейтинг: +133

      Freddi555 25 августа 2016, 11:59

      Ростов с победой! Просто красавцы, мало кто в них верил, а они таки пробились в групповой этап лиги чемпионов! Жаль матч не видел, но в записи обязательно посмотрю!

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 25 августа 2016, 10:18

      Красавцы просто

      2
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 25 августа 2016, 06:07

      Вот это Ростов расписал хохлому по Аяксу!!!
      Красивая победа! Мало кто верил... а Ростов в Лиге Чемпионов!

      3
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 августа 2016, 06:05

      Поздравляю!

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 августа 2016, 05:46

      ай,да Ростов.. ай,да "сукины сыновья " )))

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      Рейтинг: +183

      бочаров 25 августа 2016, 04:38

      молодцы теперь надо делить 20 лямов с администрацией Ростовской области,а лучше кинить их чтоб не сували лапу не туда

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      Рейтинг: +91

      frickmaster 25 августа 2016, 03:45

      молодцы. достойно

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      Рейтинг: +61

      SAvoSH 25 августа 2016, 03:40

      Ростов на кураже может обыграть абсолютно любую команду, в мире аналог лишь один, это Атлетико М, желаю и дальше радовать своих болельщиков в группе!

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