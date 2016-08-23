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    Гвардиола и Харт выяснили отношения на тренировке

    На сегодняшней тренировке «Манчестер Сити» голкипер Джо Харт и главный тренер Хосеп Гвардиола позволили себе вступить в небольшую словесную перепалку. Во время занятия страж ворот и наставник «горожан» перебросились несколькими фразами на повышенных тонах.

    Отметим, испанский специалист не рассчитывает на 29-летнего вратаря как на игрока основного состава. В связи с этим «Сити» уже практически договорились с «Барселоной» о трансфере чилийца Клаудио Браво.

    Недавно Гвардиола заявил, что не намерен препятствовать уходу Харта из клуба в случае желания самого голкипера.

    Источник: Daily Mail

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    23.08.2016 15:59
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    Комментарии24
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      Рейтинг: -186

      Protosser 24 августа 2016, 09:54

      Ну Харт - типичный англичанин, Пеп - типичный испанец..
      У них - контры в крови)

      1
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 23 августа 2016, 20:04

      На вид это даже не перепалка

      1
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    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 23 августа 2016, 19:02

      ПИДОРЮГА ИСПАНСКИЙ!!!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser > шеффилд таун 24 августа 2016, 09:53

      Думаешь - любовника твоего уведет? Не парься)

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 23 августа 2016, 19:01

      Как дети малые, где махач?!! Они ж не дети что б стазу ипашеться! Отойдут в сторонку, где ни кто не помешает, и набьют друг другу тыквы )))))))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 23 августа 2016, 18:38

      вот так Гвардиола загубил Роналдиньо, самого выдающего игрока планеты, на тот момент что Роналдо что Месси ещё писюнами были... так что Харт не первый кто попал под Гвардиоловский каток по карьере...

      11
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      Рейтинг: +673

      life85 > TY13R 23 августа 2016, 19:09

      Ты действительно считаешь Харта хорошим вратарём?Я не понимаю как предыдущие тренеры его терпели...Он самое слабое место в команде.

      0
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      ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 > life85 23 августа 2016, 22:12

      Если он плохой вратарь, то почему он столько лет играет в топовом клубе и сборной?

      1
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      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > TY13R 24 августа 2016, 09:39

      Вот ты наркоман-то.. Загубил... Рон, к сожалению, больше стал интересоваться тусовками, чем футболом.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser > gigs84 24 августа 2016, 09:41

      Он явно не подходит Пепу по игре. Его первый пас - ужасен - статистика и статья были недавно на этом сайте.
      А если взяли нового тренера - значит - хотят работать по ЕГО тактике и манере игры.

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Protosser 24 августа 2016, 10:32

      а чё статистика-то? Харт между прочим пропустил в АПЛ всего 36 голов, в то время как меньше всех пропустили только Льорис и Де Хеа - 35 голов. на 1 гол всего больше Харт пустил. что значит пас плохой? может Харт ещё должен ассисты раздавать? если Компани и Сабалета две дыры в обороне, причем тут Харт

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser > dolf666 25 августа 2016, 11:19

      Причем тут ассисты? Не дружишь с головой, что ли?
      Попробую разжевать для самых тугих.
      Футбол Гвардиолы подразумевает контроль мяча, владение (не надо рассказывать свое отношение к этому - в КЛУБЕ - оно никого не волнует).
      Теперь цитата:
      "В прошлом сезоне лишь 52,6% передач Харта достигали цели. Вдумайтесь, в ПОЛОВИНЕ случаев «Сити» терял мячи после первого же паса вперед."
      И даже, если учесть, что Харту приходится 2/3 передач делать дальними - точными у него получаются только 35% дальних пасов. У Браво - 52, у Нойера - 47.

      Это НЕРЕАЛЬНЫЙ показатель для игры, которая нужна Пепу.

      -1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 23 августа 2016, 18:35

      С заголовком как всегда отожгли!

      5
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      Рейтинг: +115

      rm4612 23 августа 2016, 18:18

      Не понимаю я ваши насмешки в их адрес. Написано же "позволили себе вступить в небольшую словесную перепалку", или по-вашему они должны были драку устроить?

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      Рейтинг: +360

      kuchipachi 23 августа 2016, 18:04

      Как такое на футбольном сайте можно показывать? Это в рубрику жесть с 18+

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      Рейтинг: +91

      frickmaster 23 августа 2016, 17:42

      чуть не поубивали друг друга

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      Рейтинг: +183

      бочаров 23 августа 2016, 17:32

      не я их бы в сравнение в школу поставил бы там заруба круче чем садик

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