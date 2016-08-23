Гвардиола и Харт выяснили отношения на тренировке

Ну Харт - типичный англичанин, Пеп - типичный испанец..
У них - контры в крови)
На сегодняшней тренировке «Манчестер Сити» голкипер Джо Харт и главный тренер Хосеп Гвардиола позволили себе вступить в небольшую словесную перепалку. Во время занятия страж ворот и наставник «горожан» перебросились несколькими фразами на повышенных тонах.
Отметим, испанский специалист не рассчитывает на 29-летнего вратаря как на игрока основного состава. В связи с этим «Сити» уже практически договорились с «Барселоной» о трансфере чилийца Клаудио Браво.
Недавно Гвардиола заявил, что не намерен препятствовать уходу Харта из клуба в случае желания самого голкипера.
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— Cynically Red (@Cynically_Red) 23 августа 2016 г.