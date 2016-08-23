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    «Рединг» подписал защитника «Манчестер Юнайтед»

    22-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Тайлер Блэкетт стал игроком «Рединга». Футболист подписал со своим новым клубом трехлетний контракт.

    «Насколько нам известно, Тайлер – талантливый защитник, игравший за основную команду «МЮ». У него большой потенциал, он быстр и атлетичен, силен в защите и при стандартных положениях.

    Он может играть высоко, а это именно то, что нужно нашей команде», – прокомментировал этот трансфер главный тренер «Рединга» Яп Стам.

    Прошлый сезон Блэкетт провел в аренде в «Селтике».

    Источник: ФК «Рединг»

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    23.08.2016 00:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      forward163 23 августа 2016, 08:28

      надеюсь там у парня все наладится.

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