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    Черчесов: «Кубок Конфедераций? Шансы выиграть есть всегда»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о целях национальной команды на Кубке Конфедераций, который пройдет в 2017 году.

    – Матчи Кубка Конфедераций станут единственными официальными матчами России до ЧМ-2018. Каковы цели России на турнире?

    – По натуре я максималист. Олимпийское кредо о том, что главное – участие, – не для меня. Если участвуешь в турнире, значит, нужно ставить высокие цели. В конце концов, шансы выиграть есть всегда. Другое дело, что у нас сейчас нет команды как таковой. Наш первый барьер – создать новую команду, подготовиться к первым контрольным матчам. А дальше будем думать над задачами.

    Источник: ФИФА

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    22.08.2016 18:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 23 августа 2016, 00:06

      Эх Моська , знать она сильна , коль лает на слона .......

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 августа 2016, 21:10

      Надо сильно поднапрячься и взять Кубок. Да будет сложно, но с другой стороны из топов будут только Германия, Португалия и Чили. С 2 из них можно играть и выигрывать, а с немцами можно тупо перетерпеть и взять своё в допах или пенальти. Это пожалуй самый реальный шанс сборной взять какой-либо трофей на уровне сборных, т.к. конкуренция вполне адекватная.

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