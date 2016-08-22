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    Ракицкий: «Чемпионат Украины изменился, раньше было больше борьбы»

    Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от крупной победы донецкой команды над «Днепром» (4:0) в матче 5-го тура чемпионата Украины.

    «Сейчас чемпионат Украины изменился. Еще года три назад было гораздо больше борьбы: приходилось противостоять «Металлисту», донецкому «Металлургу», тому же «Днепру». Наступит мир у нас в стране – наладится чемпионат, и тогда все будет хорошо», – сказал Ракицкий.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    22.08.2016 12:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +244

      Grelas 22 августа 2016, 12:38

      Наступит мир у вас в стране (когда Петю повесят на сосне) и вы будете играть в чемпионате ЛНР/ДНР, а может и в РФПЛ.

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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Grelas 28 августа 2016, 23:08

      Не переживай вашего Вовика раньше повесят, но чтобы было интересней две сосны которые не близки друг к другу стянут к себе привяжут его и отпустят вот это будет зрелище и вам хорошо ведь тогда у вас ПУТИНА 2 будет а кому мало можно и 4 получить.

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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Grelas 28 августа 2016, 23:08

      И на счёт футбола вы все до единого играть будете в Китае. Он всех вас на повод приручит.

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