Ракицкий: «Чемпионат Украины изменился, раньше было больше борьбы»

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от крупной победы донецкой команды над «Днепром» (4:0) в матче 5-го тура чемпионата Украины.

«Сейчас чемпионат Украины изменился. Еще года три назад было гораздо больше борьбы: приходилось противостоять «Металлисту», донецкому «Металлургу», тому же «Днепру». Наступит мир у нас в стране – наладится чемпионат, и тогда все будет хорошо», – сказал Ракицкий.