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    Срна: «Буду играть столько, сколько смогу»

    Капитан «Шахтера» Дарио Срна в очередной раз заявил о преданности донецкому клубу.

    «Буду играть столько, сколько смогу. Не буду идти против себя и своей команды. Если почувствую, что не могу уже, больше играть не буду, ведь это не идeт на пользу команде.

    Все, что я хотел получить в жизни как футболист, я получил в «Шахтере». Если я уйду даже в европейский топ-клуб, то не буду счастливым. Может, буду играть против грандов и больших футболистов, но после стольких лет в клубе очень тяжело расставаться», – сказал он в эфире программы «Великий футбол».

    Напомним, что 34-летний хорватский футболист выступает за донецкую команду с 2003 года.

    Источник: «Спорт-Арена»

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    22.08.2016 09:53
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