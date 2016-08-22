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    Суркис: «Никакого демарша Ярмоленко не устраивал»

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о будущем хавбека команды Андрея Ярмоленко.

    «У Ярмоленко была травма спины. Мы не были уверены, что он успеет подготовиться к игре с «Волынью», ведь только в среду начал тренироваться. У Ярмоленко действующий контракт. Он прекрасно знает, что, если по нему поступит предложение, мы его рассмотрим.

    Устроил ли он демарш? Мне вообще невозможно устроить демарш. Какие могут быть демарши, если я перед всеми футболистами чeтко выполняю условия контракта?», – сказал он интервью телеканалу «2+2».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2016 07:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +30

      druga7 23 августа 2016, 21:47

      Уйдет свободным агентом в Казахстан.

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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > druga7 28 августа 2016, 23:09

      Сам поедешь тужа проституткой работать

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      Рейтинг: +30

      druga7 > Kuborg_Ua 29 августа 2016, 22:33

      Сам ты ТУЖА. Придурок.

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