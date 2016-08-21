Генеральный директор «Уфы»: «У Зинченко проблемы с рабочей визой в Англии, поэтому он не играет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко смог приехать попрощаться с уфимским клубом.

– Этот момент обговаривался заранее с руководством «Манчестер Сити» при переходе Александра в английский клуб. Тогда уже договорились, что он посетит один матч «Уфы» и попрощается с нашими болельщиками. Я благодарен руководству «Сити» и лично Пепу Гвардиоле за то, что он отпустил на сутки Сашу. Зинченко тепло попрощался с нашими фанатами, зрители его здорово встретили. Мне кажется, все получили удовольствие, в том числе и сам игрок. Считаю, таких вещей должно быть больше в футболе. Я очень рад за Сашу.

– Просто вчера «Манчестер Сити» проводил календарный матч, а Зинченко приехал в Уфу. Выходит, Гвардиола на него не рассчитывает?

– Дело в том, что у Саши возникли проблемы с рабочей визой в Англии. Именно поэтому он пока и не заявлен за «Сити». Там, кажется, футбольная ассоциация Англии ему не выдает какой-то документ. Вроде, дело в количестве минут. Думаю, все прояснится в ближайшее время, и он начнет играть.

– А Зинченко не говорил, что «Сити» отдаст его в аренду?

– Нет. Там все дело в рабочей визе.