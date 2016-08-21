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    Энрике: «Против «Бетиса» сыграли практически идеально»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике доволен игрой своей команды в матче против «Бетиса» (6:2) в стартовом матче чемпионата Испании.

    «Мы провели почти идеальный матч не только в футбольном, но и эмоциональном плане. Первый раз я увидел, как мои футболисты играли с таким энтузиазмом. Весь «Камп Ноу» горделиво пел, и нам было очень приятно.

    Туран может играть хорошо как в полузащите, так и в атаке. Он очень полезен и должен быть доволен своей динамичной игрой. Мы увидели настоящего Арду. Теперь он больше вписан в игру команды», – сказал специалист.

    Источник: Goal.com

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    21.08.2016 07:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 21 августа 2016, 12:04

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