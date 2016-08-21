«Дерби» арендовал форварда «МЮ» Уилсона

Очень жаль, что Джеймс покинул МЮ, его заметил Райан Гигз и после ухода Мойса начал ставить в основу в конце сезона и Уилсон сразу начал забивать.. Я думаю, что если Гиггз возглавит клуб даже в чемпионшипе, они снова сойдутся.
«Манчестер Юнайтед» отдал в аренду нападающего Джеймса Уилсона. Ближайший сезон он проведет в «Дерби Каунти».
За время выступлений за «МЮ» Уилсон сыграл в 20-ти матчах за первую команду, в которых забил четыре гола.
Прошлый сезон он провел в аренде в «Брайтоне», за который забил 5 голов в 27 матчах Чемпионшипа.