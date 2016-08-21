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    «Дерби» арендовал форварда «МЮ» Уилсона

    «Манчестер Юнайтед» отдал в аренду нападающего Джеймса Уилсона. Ближайший сезон он проведет в «Дерби Каунти».

    За время выступлений за «МЮ» Уилсон сыграл в 20-ти матчах за первую команду, в которых забил четыре гола.

    Прошлый сезон он провел в аренде в «Брайтоне», за который забил 5 голов в 27 матчах Чемпионшипа.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    21.08.2016 07:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 21 августа 2016, 11:35

      Очень жаль, что Джеймс покинул МЮ, его заметил Райан Гигз и после ухода Мойса начал ставить в основу в конце сезона и Уилсон сразу начал забивать.. Я думаю, что если Гиггз возглавит клуб даже в чемпионшипе, они снова сойдутся.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 21 августа 2016, 08:55

      Еще и Рэшфорду бы в Саутгемптон. Там как раз после ухода Пелле голяк . . . А Рэшфорду сидеть на скамейке МЮ нету смысла, вон Лукаку Вест Бром пошел на пользу, и Саутгемптон бы Рэшфорду пошел бы на пользу

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