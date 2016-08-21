«Дерби» арендовал форварда «МЮ» Уилсона

«Манчестер Юнайтед» отдал в аренду нападающего Джеймса Уилсона. Ближайший сезон он проведет в «Дерби Каунти».

За время выступлений за «МЮ» Уилсон сыграл в 20-ти матчах за первую команду, в которых забил четыре гола.

Прошлый сезон он провел в аренде в «Брайтоне», за который забил 5 голов в 27 матчах Чемпионшипа.