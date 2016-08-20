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    Конте: «Невероятно, что за игрока среднего уровня могут попросить 55 миллионов. Это безумство»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о возможном усилении лондонского клуба во время летнего трансферного окна.

    «Сейчас очень трудно кого-то купить. За игрока среднего уровня могут попросить 55 миллионов фунтов. Это невероятно. По этой причине я назвал трансферный рынок сумасшедшим, просто безумством. На таких условиях и по таким ценам торговаться на рынке сложно. Мне не комфортно. Я не люблю переплачивать большие суммы денег. Это не мои деньги, но мне все равно не нравится. Я считаю это неправильным», – сказал Конте.

    Источник: ФК «Челси»

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    20.08.2016 15:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 августа 2016, 15:40

      Агентов-к стеночке и игрочки подешевеет раз и навсегда.Век тотального интернета.Игроки сами могут себя предлагать и торговаться,не выходя из дома.

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      Рейтинг: +197

      proekt > yorgenbarenz 20 августа 2016, 16:19

      Сколько агентов, работы лишатся!

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > proekt 20 августа 2016, 19:47

      Или игроки средние резко лямов на 20т подорожают

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