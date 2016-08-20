Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Наполи» договорился с «Болоньей» о переходе Диавара

    «Наполи» договорился с «Болоньей» о приобретении хавбека Амаду Диавара. Трансфер 19-летнего игрока обойдется «адзурри» в 14 миллионов евро. В течение одного-двух дней полузащитник пройдет медобследование в неаполитанском клубе.

    Ожидается, что гвинеец подпишет соглашение сроком на пять лет, а его зарплата составит 800 тысяч евро за сезон. Официальное подтверждение перехода должно состояться в понедельник.

    В прошлом розыгрыше Серии А Диавара принял участие в 34 матчах, записав в свой актив одну результативную передачу.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2016 12:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11