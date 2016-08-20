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    Моуринью: «МЮ» контролировал ход игры и одержал заслуженную победу»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от победы над «Саутгемптоном» в матче 2-го тура чемпионата Англии.

    «Мы контролировали ход игры и одержали заслуженную победу. Победили с комфортным счетом, но результат мог быть куда крупнее. Это постепенная эволюция, шаг за шагом. Невозможно требовать сейчас большего от игроков.

    Погба был очень хорош. Он еще учится играть с нами. Я очень доволен его игрой, но в некоторых моментах он может играть еще лучше», – отметил Моуринью.

    Источник: BBC

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    20.08.2016 01:11
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