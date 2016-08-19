Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Интер» ведет переговоры с «Ньюкаслом» о переходе Сиссоко

    «Интер» заинтересован в приобретении полузащитника «Ньюкасла» Мусса Сиссоко. По информации источника, представители французского футболиста уже прилетели в Италию для проведения переговоров. Отметим, что черно-синие планируют приобрести хавбека в случае неудачи в переговорах со «Спортингом» о переходе Жоао Мариу.

    По данным Transfermarkt, стоимость Сиссоко составляет 13 миллионов евро. В прошедшем сезоне Сиссоко провел за «Ньюкасл» в АПЛ 37 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2016 21:17
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +132

      murakami777 20 августа 2016, 05:09

      за сборную он неплохо сыграл на ЧЕ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 20 августа 2016, 01:07

      Не нужен он интеру

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11