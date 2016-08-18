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    «Валенсия» готова отпустить Диего Алвеша в «Барселону»

    Голкипер «Валенсии» Диего Алвеш может перейти в летнее трансферное окно в «Барселону». Об этом сообщил спортивный директор «летучих мышей» Хесус Гарсия Питарч.

    «Это сложная ситуация. Ранее мы обещали Алвешу увеличить заработную плату, но сейчас мы не имеем возможности этого сделать. Конечно, было бы здорово, если бы он остался, но мы понимаем его желание», – сказал Питарч.

    Напомним, что «Барселона» намерена приобрести Алвеша в качестве замены Клаудио Браво, который в ближайшее время переберется в «Манчестер Сити».

    Источник: Goal.com

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    18.08.2016 01:28
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