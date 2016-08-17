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    Петреску: «Не верю, что игроки «Кубани» меня «сливают»

    Главный тренер «Кубани» Дан Петреску поделился наблюдениями после ничьи в 8-м туре ФНЛ с «Сибирью».

    – Особо говорить нечего, нет слов.

    – Ходят слухи, что некоторые игроки специально «сливают» вас в матчах. Верите ли вы в это?

    – Я не верю в это. Я не верю, что футболист может играть против клуба, не против меня даже. Я ни с кем не ссорился и не ругался, но если во мне проблема, то... я не знаю...

    – По тренировкам какая атмосфера? Почему команда в кризисе?

    – Здесь целый букет, так и не скажешь. Можно свалить на отсутствие удачи, что даже с пенальти не забиваем. Может, игроки потеряли уверенность, потому суетятся. Все команды играют от обороны, и нам трудно их вскрывать. Это нам не на пользу. Конечно, так пропускать голы и играть после забитого мяча нельзя.

    – Вы видите выход из ситуации?

    – Сейчас сложно сказать после игры, делать какие-то выводы. Выход есть всегда, надо успокоиться

    – Вас активно поддерживают болельщики на трибунах. Известно, что была встреча с руководством. Поставлен ли вам какой-то ультиматум?

    – Я бы не хотел отвечать на этот вопрос. Мое состояние не очень хорошее сейчас.

    – Но вы встречались ли вы с руководством? И была ли у вас какая-то информация о дозаявке игроков?

    – Мне было сложно готовиться к этой игре. Была сложная неделя, много разговоров. То я тренер, то я не тренер. По игрокам тоже самое – они в подвешенном состоянии. Они даже приехали на стадион – ждали, что могут играть, но не случилось.

    – В своей тренерской карьере вы оказывались в таких ситуациях? И вы хотите остаться тренером «Кубани»?

    – Нет, не сталкивался даже в самых дурных снах. У меня три неудачных матча подряд никогда не было, не говоря о такой серии. Я очень хочу быть тренером «Кубани», я все бросил ради этого. Я очень надеюсь, что что-то сдвинется с мертвой точки. Я все оставил в Китае ради «Кубани», поскольку дорожу городом и командой. Финансовый вопрос меня не интересовал. Сейчас нужен всплеск.

    – Ощущаете ли вы поддержку руководства на 100 процентов?

    – Не комментирую.

    – Можно ли сказать, что выход из этой ситуации лежит не на поле и не в тренировках?

    – Что касается тренировочного процесса, то игроки выглядят очень хорошо, когда на них ничто не давит. Что-то ломается, когда они выходят на матчи. Я их не узнаю.

    – Впереди сложные выезды. Нет ли желания перед этим сходить куда-то с командой и абстрагироваться от проблем? И как вы рассматриваете перспективы в Кубке России?

    – Я сожалею, но кубковые матчи – не приоритет для нас. Эти три выезда очень тяжелы для нас, нужно думать о предстоящем матче.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2016 22:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 18 августа 2016, 18:14

      клуб сливают, две команды из одного региона - накладно, честно- жаль

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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 августа 2016, 01:03

      Должна заиграть команда, всё-же в высшей лиге играли и Петреску пока не надо трогать, он способен найти выход из ситуации

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