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    Лига Европы. Погба принес «Сент-Этьену» победу над «Бейтаром»

    В первом матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы «Сент-Этьен» на выезде одержал волевую победу над «Бейтаром». Автором решающего гола стал защитник гостей Флорентин Погба, отличившийся на 30-й минуте встречи.

    Ответный поединок между командами пройдет 25 августа во Франции.

    Лига Европы. 4-й квалификационный раунд, первый матч

    Бейтар (Израль) – Сент-Этьен (Франция) – 1:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Веред, 8; 1:1 – Лемуан, 15; 1:2 – Погба, 30.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2016 21:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 18 августа 2016, 08:16

      И не отличить, петушинной прически лишь не хватает и можно продавать в МЮ.

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      Рейтинг: +806

      тигрик 17 августа 2016, 23:18

      Провакационный заголовок

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