Лига Европы. Погба принес «Сент-Этьену» победу над «Бейтаром»

В первом матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы «Сент-Этьен» на выезде одержал волевую победу над «Бейтаром». Автором решающего гола стал защитник гостей Флорентин Погба, отличившийся на 30-й минуте встречи.

Ответный поединок между командами пройдет 25 августа во Франции.

Лига Европы. 4-й квалификационный раунд, первый матч

Бейтар (Израль) – Сент-Этьен (Франция) – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Веред, 8; 1:1 – Лемуан, 15; 1:2 – Погба, 30.