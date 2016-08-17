«Манчестер Юнайтед» готов обменять Рохо на Фонте

Блин зачем возрастные игроки, не на 1-2 года надо брать, а на будущее, а то так и будут покупать игроков каждый год... Джонс Смоллинг Баи Блинд.... все хороши, надо ТОП игрока, чтоб был Как Рио или Неманья... столб обороны!!!
«Манчестер Юнайтед», желающий заполучить защитника «Саутгемптона» Жозе Фонте, готов рассмотреть вариант с обменом. Руководство манкунианцев намерено предложить «святым» Маркоса Рохо взамен на 32-летнего португальца. Отметим, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью не видит в футболисте сборной Аргентины игрока основного состава.
В минувшем сезоне Фонте принял участие в 37 поединках чемпионата Англии, забив два гола, сделав одну результативную передачу и заработав четыре желтые карточки. Кроме того, защитник стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии. В текущем розыгрыше АПЛ он на поле пока не появлялся.