Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» готов обменять Рохо на Фонте

    «Манчестер Юнайтед», желающий заполучить защитника «Саутгемптона» Жозе Фонте, готов рассмотреть вариант с обменом. Руководство манкунианцев намерено предложить «святым» Маркоса Рохо взамен на 32-летнего португальца. Отметим, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью не видит в футболисте сборной Аргентины игрока основного состава.

    В минувшем сезоне Фонте принял участие в 37 поединках чемпионата Англии, забив два гола, сделав одну результативную передачу и заработав четыре желтые карточки. Кроме того, защитник стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии. В текущем розыгрыше АПЛ он на поле пока не появлялся.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2016 14:26
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 17 августа 2016, 18:12

      Блин зачем возрастные игроки, не на 1-2 года надо брать, а на будущее, а то так и будут покупать игроков каждый год... Джонс Смоллинг Баи Блинд.... все хороши, надо ТОП игрока, чтоб был Как Рио или Неманья... столб обороны!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      D_Fedor 17 августа 2016, 17:37

      защиту однозначно нужно наигрывать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 17 августа 2016, 15:30

      Исправьте, "на видит", наверно не видит!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11