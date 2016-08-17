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    Заменить Браво в «Барселоне» могут Диего Алвеш или Ареола

    «Барселона» рассматривает претендентов на замену голкиперу Клаудио Браво, который, вероятнее всего, покинет каталонский клуб и переберется в «Манчестер Сити».

    На данный момент у руководства сине-гранатовых есть три кандидатуры: Диего Алвеш («Валенсия»), Альфонсе Ареола («ПСЖ») и Пепе Рейна («Наполи»). Страж ворот «летучих мышей» является приоритетным вариантом. По вратарю парижского клуба решение будет принимать тренерский штаб «блауграна», его кандидатура пока обсуждается. Что касается 33-летнего Рейны, то он не против роли запасного голкипера. При этом испанец сам предложил себя «Барселоне», ради перехода в которую готов понизить свои финансовые запросы.

    Источник: Sport.es

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    17.08.2016 13:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -130

      калач 17 августа 2016, 22:39

      Браво лучшее что было у барсы за последние 10 лет

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 17 августа 2016, 17:33

      Сойдут оба, для замены.

      0
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      Рейтинг: +30

      киришанин 17 августа 2016, 14:32

      зачем?нормальный вратарь

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