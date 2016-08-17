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    Кириченко: «Уговаривали Баштуша остаться на два матча, но он отказался»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко подтвердил, что защитник команды Баштуш в ближайшее время перейдет в «Лацио».

    «Мы уговаривали Баштуша сыграть еще два матча, остаться в клубе до группового этапа Лиги чемпионов. Но он отказался, потому что опасался получить повреждение. Тем более, одна травма у него уже и впрямь была. Так что сейчас он проходит медицинское обследование перед переходом. Мы можем только поблагодарить его за время в «Ростове», – отметил Кириченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.08.2016 01:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 августа 2016, 15:51

      Спасибо за игры в Ростове и удачи в дальнейшей карьере. В Ростове этот состав будут помнить еще долго!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 августа 2016, 11:51

      У него с коленкой что то.Все равно мы его за копейки получили.И Лрло был класный,где сейчас?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 17 августа 2016, 05:52

      очень жаль

      2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 17 августа 2016, 02:25

      Что ж, большому кораблю... Тем более он за сезон сыграл когда-то 3 игры..Сельмаш, держись! С ув.

      -1
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