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    Новосельцев: «Дома будем настраиваться на победу»

    Защитник «Ростова» Иван Новосельцев подвел итоги первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:1).

    «Сыграли вничью, это хороший результат, но надо двигаться дальше. Дома будем настраиваться на победу. Иначе нельзя, ни к чему хорошему игра на 0:0 не приведет. Физически нелегко нам, конечно, через три дня играем. Но так ведь во всем мире происходит. Вообще, с «Аяксом» было приятно играть: хорошие игроки, много болельщиков – в такой ситуации получаешь удовольствие», – отметил Новосельцев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.08.2016 01:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 17 августа 2016, 09:13

      Моя жена, тебя Иван, называет исландцем, за сходство внешнее и за самоотверженность в игре! Удачи Вам! Молодцы! Помогаете забыть Евро и Спартак!

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