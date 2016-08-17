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    Бош: «1:1 – не идеальный результат, но мы надеемся выиграть в Ростове»

    Главный тренер «Аякса» Петер Бош поделился наблюдениями от матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Ростовом» (1:1).

    – Исходом матча я недоволен, а вот игрой – в основном да. Мы держали прессинг, когда теряли мяч, не давали сопернику шанса контратаковать. Но, к сожалению, все равно пропустили. Нам очень помог Юнес слева – постоянно давил, имел отличный шанс, но не забил. Печально, что пропустили, но хорошо, что довольно быстро отыгрались. Во втором тайме сказалась усталость. Мы очень опасались контратак «Ростова», а потому уже меньше наседали. Жаль, что 1:1, но ребята хорошо сыграли. И было приятно, как публика поддерживала команду.

    – Осадок от ничьи остался?

    – Да, но мы играли с командой с совсем иным стилем игры. 1:1 – не идеальный результат, но мы очень надеемся выиграть в Ростове.

    – Почему пропустили гол?

    – Первый гол не должен был быть забит, и Яспер Силлессен это знает. К сожалению, он был закрыт и не мог видеть удар, потому и ошибся. Но один гол это не катастрофа. Мы сыграли отличный матч, имели массу возможностей забить, и должны были забивать еще.

    – Чем объясняется замена Траоре?

    – Траоре сыграл отличный первый тайм, а во втором он устал.

    – У него энергии не хватает?

    – Обычно Траоре и в «Челси» играл около часа. А в «Витессе» его хватало на все 90 минут. Сейчас он еще не полностью готов. Но и другие игроки устали. Нам нужно улучшать «физику» – требуется, чтобы мы могли прессинговать все 90 минут.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2016 00:53
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 августа 2016, 14:21

      Брат,ты просто небыл в Ростове,и не видел как наши болеют.Ничего вам не светит.Аллах Акбар

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 17 августа 2016, 14:13

      Хороший результат для гостевого матча! Дома нужно навязать свою игру и выходить в Лигу Чемпионов!
      Джанаев - красавчик!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -8

      pfrfhgfnmt 17 августа 2016, 10:36

      Ростов это , нет слов ! По статистике Аякс должен был выиграть 4-0 , а отбился на пенальти ! Так что все впереди, а гостевой гол уже есть ! Бердыев засушит игру и карачун Аяксу !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 17 августа 2016, 10:07

      Если Бердыев будет на лавке,то вряд-ли выиграете

      3
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      Рейтинг: +35

      Elz 17 августа 2016, 10:01

      Там с мая прошлого года выиграть никто не может, но вы надейтесь ))

      5
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      Рейтинг: +208

      Kurp 17 августа 2016, 09:27

      И не надейся. Ростов победит и пройдет Аякс.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 17 августа 2016, 08:02

      И даже не надейтесь!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 17 августа 2016, 06:31

      могли и выиграть

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 17 августа 2016, 05:18

      Бердыеву нужно еще чуть-чуть поруководить.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 17 августа 2016, 03:48

      фиг вам, Аякс!!!!!!

      4
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