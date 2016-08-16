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    Ерохин и Полоз выйдут в стартовом составе «Ростова» на матч с «Аяксом», Азмун – в запасе

    Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Ростовом». Напомним, встреча состоится сегодня в Амстердаме и начнется в 21:45 по московскому времени.

    «Ростов»: Джанаев, Терентьев, Новосельцев, Навас, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Ерохин, Нобоа, Бухаров, Полоз.

    Запасные: Медведев, Ковалев, Азмун, Эззатоллахи, Байрамян, Кирееев.

    «Аякс»: Силлессен, Велтман, Дейкс, Санчес, Ридевальд, Базур, Эль-Гази, Траоре, Классен, Юнес, Гудель.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2016 20:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      fdg54yf 16 августа 2016, 23:13

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 августа 2016, 21:08

      Очень жаль в составе нет Баштуша......но все равно надо выигрывать этот матч!!!

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