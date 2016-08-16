«Барселона» договорилась о приобретении Алькасера

«Барселона» договорилась с «Валенсией» о приобретении нападающего Пако Алькасера. Как сообщает Ok Diario, сумма сделки составит 30 миллионов евро. Сам игрок уже также обсудил с сине-гранатовыми личный контракт.

Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено до окончания текущей недели. Напомним, что в нынешнее межсезонье каталонский клуб уже пополнил один игрок «летучих мышей» – португальский хавбек Андре Гомеш.