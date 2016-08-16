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    «Барселона» договорилась о приобретении Алькасера

    «Барселона» договорилась с «Валенсией» о приобретении нападающего Пако Алькасера. Как сообщает Ok Diario, сумма сделки составит 30 миллионов евро. Сам игрок уже также обсудил с сине-гранатовыми личный контракт.

    Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено до окончания текущей недели. Напомним, что в нынешнее межсезонье каталонский клуб уже пополнил один игрок «летучих мышей» – португальский хавбек Андре Гомеш.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2016 18:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 августа 2016, 22:54

      Он наконец научился с 2 метров в пустые рамы попадать? А то по прошлому сезону мог даже фору Кокошке дать в безалаберности на футбольном поле...

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 16 августа 2016, 21:09

      только на замену и то не точно...

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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 16 августа 2016, 19:39

      Зачем??? что бы три года ждать возможности? что бы изредка выходить на замены и подменять травмированых? А потом отправиться в долгий путь по арендах Италии и Португалии и в 27 лет прекратить прогресировать, и стать рядовым не раскрывшимся испанским футболистом, которых тисячи!!!

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