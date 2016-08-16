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    «Ливерпуль» отказал «Кристал Пэлас» в продаже Бентеке за 30 миллионов

    «Ливерпуль» отклонил предложение «Кристал Пэлас» о приобретении нападающего Кристиана Бентеке. По информации источника, «орлы» предложили за бельгийца 23 миллиона фунтов стерлингов.

    Кроме того, семь миллионов дополнительно мерсисайдцы должны были получить в виде различных бонусов, однако по мнению руководства красных, условия выполнения этих самых бонусов являются трудновыполнимыми.

    В принципе, сумма в 30 миллионов «Ливерпуль» устраивает, но при этом, клуб хочет гарантировано получить максимальную часть выплат.

    В минувшем розыгрыше АПЛ Бентеке принял участие в 29 поединках, записав в свой актив девять голов и три результативные передачи.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    16.08.2016 13:18
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