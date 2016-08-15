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    Стадион армейцев будет называться «Арена ЦСКА»

    ЦСКА объявил название своего нового стадиона, который был достроен этим летом и вскоре будет введен в эксплуатацию.

    «Арена ЦСКА» – уникальное современное спортивное сооружение, соответствующее нормам ФИФА и УЕФА.

    Благодаря классической футбольной прямоугольной форме, близости газона к трибунам и отсутствию «мертвых зон» даже с самого отдаленного места болельщик будет иметь великолепный вид на поле. В угловых зданиях, примыкающих к арене, будут размещены гостиница, офисные помещения и спортивно-досуговые секции.

    Над стадионом будет возвышаться 142-метровая угловая башня, из которой открываются великолепные панорамные виды на Москву. По форме башня имеет сходство с Кубком УЕФА, что еще больше подчеркнет победные традиции армейцев и будет напоминать о первом успехе российских клубов в престижных европейских турнирах.

    Помимо футбольных матчей на стадионе планируется проводить другие спортивные и различные культурно-массовые мероприятия», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    15.08.2016 21:45
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    Комментарии32
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    • ...
      Рейтинг: +438

      gennadiy 16 августа 2016, 16:20

      Отлично.Поздравляем всех армейцев с армейским стадионом.Удачи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 16 августа 2016, 14:48

      Цска. скоро новый у нас ФК Армия Владикавказ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 16 августа 2016, 09:54

      Блин, все же была надежда,что в честь меня назовут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 августа 2016, 08:35

      Отличная новость. Когда первый матч и с кем?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 > vladimir-7 16 августа 2016, 11:37

      Они просили первые 5 матчей на выезде, значит 9 сентября, пятница ЦСКА - Терек.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > gor77 16 августа 2016, 12:10

      Спасибо!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 16 августа 2016, 08:14

      "Слуцкер-Арена" или "Гинер-Арена"

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 августа 2016, 08:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Внешне, это ТРЦ.))
      А вот название!....
      "Иго-го - Арена", "Хромая кляча" или "Качающийся пельмень" - гораздо лучше!

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 > REDWHITE_ 16 августа 2016, 09:58

      Сначала открывашку в 0-4 арена переименуйте

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      бочаров 16 августа 2016, 07:55

      красавы

      0
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 16 августа 2016, 06:57

      Новости про хорошие футбольные арены радует, ещё бы радовала бы сама игра было бы вообще великолепно. А так болел ЦСКА с новым домом, надоело уже им по гостям мотаться

      9
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 16 августа 2016, 06:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      стадион полуквадрат хер поймешь одним словом

      -4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > talgatnurzhanov2006 16 августа 2016, 12:12

      Учи геометрию, школьник.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 16 августа 2016, 00:23

      как-то банально

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