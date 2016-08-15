«Зенит» купит еще как минимум двух футболистов этим летом

Давайте давайте! Обязательно одного сильного напа или атакующего полузащитника. По идеи нужно даже 2 таких на замену Халку и Данни. Денег нормально за Халка срубили, можно и потратиться.
Петербургский «Зенит» этим летом купит еще как минимум двух футболистов. Как сообщает источник, в клубе ведут серьезную работу по усилению состава.
Сегодня же команда должна начать подготовку к домашнему матчу 4-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Известно, что против армейцев сможет сыграть Артем Дзюба, который пропустил стартовые туры РФПЛ из-за травмы.