«Зенит» купит еще как минимум двух футболистов этим летом

Петербургский «Зенит» этим летом купит еще как минимум двух футболистов. Как сообщает источник, в клубе ведут серьезную работу по усилению состава.

Сегодня же команда должна начать подготовку к домашнему матчу 4-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Известно, что против армейцев сможет сыграть Артем Дзюба, который пропустил стартовые туры РФПЛ из-за травмы.