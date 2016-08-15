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    «Зенит» купит еще как минимум двух футболистов этим летом

    Петербургский «Зенит» этим летом купит еще как минимум двух футболистов. Как сообщает источник, в клубе ведут серьезную работу по усилению состава.

    Сегодня же команда должна начать подготовку к домашнему матчу 4-го тура чемпионата России с ЦСКА.

    Известно, что против армейцев сможет сыграть Артем Дзюба, который пропустил стартовые туры РФПЛ из-за травмы.

    Источник: Бобсоккер

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    15.08.2016 10:22
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 16 августа 2016, 08:19

      Давайте давайте! Обязательно одного сильного напа или атакующего полузащитника. По идеи нужно даже 2 таких на замену Халку и Данни. Денег нормально за Халка срубили, можно и потратиться.

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 16 августа 2016, 04:38

      ещё двух кокош возьмите)

      0
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      Рейтинг: +1298

      Taps 15 августа 2016, 15:00

      Срочно нужен хороший нападающий
      вместо ушлёпка Кокорина.

      3
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      Рейтинг: +58

      Kelll 15 августа 2016, 14:14

      покупки только для евро кубков-так кто их на поле выпустит-МУТКОВСКИЙ лимит свое дело делает

      -1
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      Рейтинг: +22

      blak1 15 августа 2016, 13:50

      Вратаря надо.

      2
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      Рейтинг: +407

      18JG > blak1 15 августа 2016, 14:04

      В "ФИФА" прикупи и порадуйся этому событию.

      -2
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      Рейтинг: +1298

      Taps > blak1 15 августа 2016, 15:01

      И нападающего.
      Кокорина - на лавку или продать в "Динамо".

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Taps 15 августа 2016, 17:18

      Себе его оставьте!

      0
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      Рейтинг: -9

      MaxSPB12 15 августа 2016, 13:46

      Было бы здорово !

      2
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      Рейтинг: +80

      ArtAlex007 15 августа 2016, 12:35

      Думаю, что нормальных легионеров брать не будут, если только на замену Витселю кого-то. Может быть какого нибудь кипера с российским паспортом возьмут, уж ненадежен последнее время Юра!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1298

      Taps > ArtAlex007 15 августа 2016, 15:02

      Пусть играет Кержаков-младший.

      2
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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd 15 августа 2016, 11:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я думал они уже всех судей купили...

      -7
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      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 15 августа 2016, 10:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как мне шепнул цыган, это будут Паредас и бразильский негр.

      -7
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 15 августа 2016, 10:33

      Зачем так много, лавка и так переполнена нормальными игроками и еще берут, спрашивается ЗАЧЕМ ?

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      Рейтинг: +11214

      alp > 63_Camapa_63 15 августа 2016, 10:37

      на 3 фронта играть будем. длинная лавка очень нужна

      2
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 > alp 15 августа 2016, 10:42

      На три фронта с такой лавкой все равно не сыграть весь состав , будут игроки не понимающие игры. Но конечно буду очень рад если все три фронта возмет Зенит

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