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    Колосков: «В ФИФА проявили неуважение к России»

    По словам почетного президента РФС Вячеслава Колоскова, в ФИФА неправильно поступили, исключив сборную России из отборочной группы к домашнему чемпионату мира. Напомним, что это произошло из-за того, что в состав организации были включены Косово и Гибралтар. Отметим, что все матчи в отборочной группе для россиян были бы товарищескими.

    «К нам проявили очередное неуважение. Есть международный календарь, по которому можно планировать подготовку к финальному турниру. Теперь придется зависеть от того, что кто-то согласится сыграть, а кто-то нет, то же самое касается домашних и выездных матчей.

    Вообще включение Косово и Гибралтара в члены ФИФА меня удивило. Я был на конгрессе и сказал, что это политическое решение. Есть устав ФИФА, в котором четко прописан критерий приема новых членов. Он был нарушен. Это абсолютно несправедливо и неправильно», – сказал он.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    15.08.2016 09:54
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 15 августа 2016, 14:56

      Мутко и тут обосрался!!!(((

      2
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      Рейтинг: +58

      Kelll 15 августа 2016, 14:22

      Колосков: «В ФИФА проявили неуважение к России»-братан куда на разборку приходить???

      1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 15 августа 2016, 13:22

      Так для того там и поубирали людей, которые не поддерживали политические решения в ФИФА. США должны быть разрушены, как Карфаген, для спокойствия в мире. Эти не успокоятся, пока весь мир не захватят.

      3
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      Рейтинг: +169

      TY13R 15 августа 2016, 13:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а зачем они там нужны... может до 18го года вообще всё поменяется и ЧМ проведут в другой стране))))

      -5
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > TY13R 15 августа 2016, 14:49

      Сиди дома и не вякай, вы все равно на чм не попадете...

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      Рейтинг: +11472

      alex1951 15 августа 2016, 12:53

      А как в Эстонии страдает русскоязычное население!
      ФИФА украло интереснейшие игру 7 окт.2016 в Таллине.
      На эту игру собралось бы больше ,чем на все домашние отборы вместе взятые,
      факт!
      ФИФА совсем уже того -зафифафилось,типа крыша поехала.

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 15 августа 2016, 12:39

      газпром еще не спонсирует фифа?

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 15 августа 2016, 11:46

      Косово это Сербия.

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      Рейтинг: +6001

      GoldPlayFIFARus9 > Бомбардиръ 15 августа 2016, 12:10

      Крым - это Россия
      Аляска - это Россия
      Всё Россия,кроме Косово
      Косово - это Сербия))

      7
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa > Бомбардиръ 15 августа 2016, 12:22

      это должно быть Сербией, но там рулят албанцы с америкосами и евросоюзом, поэтому и признали независимость

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Svinka Pepa 15 августа 2016, 14:16

      Может быть позволить им самим решить, Сербия они или Косово. После той резни, что устроила Сербия, от них отделилась даже Черногория.

      -3
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      Рейтинг: +11214

      alp > kykyi 15 августа 2016, 14:24

      сербы приютили косоваров, и буквально через пару сотен лет, гости отжали косово как свое. и по поводу резни - не надо все на сербов грузить. усташи и прочие вырезали сербов деревнями, чтоб ты знал.. а черногорию отделили помимо ее воли. тоже тебе в качестве шефской помощи

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > alp 15 августа 2016, 14:47

      Что значит приютили, до этого они шлялись, как бездомные? По поводу Черногории, я так думаю, что нельзя никого помимо их воли отделить. они, что голосовали под дулом автоматов, что ли и купить весь народ невозможно. Все это бредни российской пропаганды.

      -2
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      Рейтинг: +11214

      alp > kykyi 15 августа 2016, 15:28

      Сползли на нефутбольную тему, блин. я закругляюсь. это не пропаганда. это жизнь. понимаю, что тебе не хочется в это верить, но посмотри, пжлста, на то, как в черногории протестуют против вступления в нато. теперь вопрос - как думаешь, кто нибудь к ним прислушается? или они таки войдут в состав альянса? )) у меня нет сомнений. это ответ на твое заявление про автоматы.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > alp 15 августа 2016, 15:35

      Если большинство населения против НАТО, то послезавтра они отправят свое правительство в отставку и выйдут из НАТО, это не Россия. Несогласные наверное есть, это нормально, вопрос сколько их. Это только в дурдоме и в Чечне 196% согласны.

      -2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 15 августа 2016, 11:46

      да просто беспредел уже и в спорте..и в суд бесполезно..а судьи кто?те же самые купленные сидят..

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      Рейтинг: +5175

      Каратель 15 августа 2016, 11:44

      гибралтар и косово? тогда наш двор тоже в фифа пусть принимают

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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 15 августа 2016, 10:43

      Они просто на Евро посмотрели что мы и так в поряде большом и не стали нас включать, дабы соперник против нас не подсел физически и психологически

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