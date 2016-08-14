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    Ярмоленко устроил бойкот «Динамо» и не поехал на матч против «Стали»

    Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко устроил бойкот клубному руководству и отказался ехать на выездной матч бело-голубых против «Стали» (2:1). Об этом в эфире украинского телеканала «Футбол» сообщил ведущий Александр Денисов.

    На такой шаг футболист пошел из-за того, что президент клуба Игорь Суркис отказывается вести переговоры с другими клубами по его трансферу. Ранее появилась информация о том, что дортмундская «Боруссия» готова выплатить «Динамо» требуемую сумму за игрока.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2016 23:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 15 августа 2016, 00:32

      хохол хочет по-быстрому свалить..

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