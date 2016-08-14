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    Агент Икарди на следующей неделе прилетит в Лондон, чтобы провести переговоры с «Челси» и «Арсеналом»

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. В услугах футболиста заинтересованы «Челси» и «Арсенал». Сообщается, что на следующей неделе агент футболиста прилетит в Лондон, чтобы провести переговоры с лондонскими командами.

    По данным Transfermarkt, стоимость Икарди составляет 35 миллионов евро. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Интер» в Серии А 33 матча, в которых забил 16 голов.

    Источник: Mirror.co.uk

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    14.08.2016 18:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 15 августа 2016, 00:14

      Выбери меня, выбери меня . . . Птица счастья завтрашнего дня . . .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 14 августа 2016, 20:44

      Ну что же - успехов ему в Челси

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