Агент Икарди на следующей неделе прилетит в Лондон, чтобы провести переговоры с «Челси» и «Арсеналом»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. В услугах футболиста заинтересованы «Челси» и «Арсенал». Сообщается, что на следующей неделе агент футболиста прилетит в Лондон, чтобы провести переговоры с лондонскими командами.

По данным Transfermarkt, стоимость Икарди составляет 35 миллионов евро. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Интер» в Серии А 33 матча, в которых забил 16 голов.