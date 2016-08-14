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    «Терек» не будет увольнять Рахимова с поста главного тренера

    Руководство «Терека» не планирует увольнять Рашида Рахимова с поста главного тренера грозненской команды. Об этом заявил вице-президент клуба Ахмед Айдамиров.

    «Нас полностью устраивает то, как работает с командой Рашид Рахимов. Он имеет большой кредит доверия у руководства. Сейчас мы не задумываемся о кадровых перестановках. У Рахимова контракт, и он его отработает», – сказал Айдамиров.

    Источник: Известия

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    14.08.2016 17:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 августа 2016, 17:06

      В свое время Черчесова уволили бездумно. Теперь о Рахимове задумались. Дайте поработать человеку, если получается

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