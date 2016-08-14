«Терек» не будет увольнять Рахимова с поста главного тренера

Руководство «Терека» не планирует увольнять Рашида Рахимова с поста главного тренера грозненской команды. Об этом заявил вице-президент клуба Ахмед Айдамиров.

«Нас полностью устраивает то, как работает с командой Рашид Рахимов. Он имеет большой кредит доверия у руководства. Сейчас мы не задумываемся о кадровых перестановках. У Рахимова контракт, и он его отработает», – сказал Айдамиров.